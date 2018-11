La insólita razón por la cual un joven no puede participar en torneos oficiales en el FIFA 19, a pesar que es un 'crack' en el videojuego

Desde que salió el FIFA 19, en septiembre pasado, se ha convertido en el videojuego de preferido por grandes y chicos. Esta nueva apuesta de Electronics Arts ha innovado en sus modalidades de juego y ha mejorado sus gráficos.

El modo FUT Champions es el predilecto por todos, pues es un reto casi imposible de lograr: ganar los 30 partidos. Sin embargo, hay una persona que consigue cada fin de semana con mucha facilidad, pero no puede participar en torneos oficiales. ¿Por qué? Acá te lo contamos.

El danés Anders Vejrgang espera cada fin de semana (desde el viernes hasta el domingo) para jugar el FUT Champions, torneo online donde competirás con personas de otros países y de diferentes idiomas. La consigna es conseguir el mayor número de victorias.

Son pocos los "gamers" que logran las 30 victorias de 30. Sin embargo, Anders Vejrgang siempre lo consigue. Es más, este último fin de semana logró el puesto 8 a nivel mundial. Sin embargo, el danés no puede representar a su país por tener 12 años.

30-0! After the lucky pack pulls from Black Friday, the ekstra coins gave me what I needed to go undefeated👌🏽 pic.twitter.com/ZC1VBqgakt