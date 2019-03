Dota 2: Infamous Gaming vs Team Secret EN VIVO: el equipo peruano se juega la vida en el DreamLeague Season 11

Du lourd en perspective avec #TeamSecret qui bagarre dans le bas du tableau et joue sa survie face à #Infamous Gaming. 📺Live: https://t.co/MV4XiKisrm ...en français s'il vous plait! 🎟️Event: #DreamLeagueMajor #Dota2 pic.twitter.com/vpa2y1pfy6

Турнир: DreamLeague Season 11

Игра: Team Secret vs Infamous, bo3 (best of 3)

Комментируют: @KoTHunt и @SantaDoto

Прямой эфир: https://t.co/xYc5YSfeiX #DreamLeagueMajor #Dota2 #RuHub pic.twitter.com/T7TRGrJbJl