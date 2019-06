Eid Mubarak: Clubes y jugadores del mundo saludan festividad religiosa musulmana

El mundo del deporte no le ha sido ajena a la festividad religiosa musulmana Eid Mubarak, que significa la celebración del fin del Ramadán y abarca los tres primeros días del Shawwal. Entre los que envió sus saludos, fue el volante alemán del Arsenal, Mesut Özil, quien utilizó la cuenta oficial 'Gunner' para expresar su felicidad.

No obstante, importantes clubes de Europa y Sudamérica también se han sumado a este saludo: Bayern Munich, Leicester City, Manchester United, Arsenal y Palestino, este último equipo de la Primera División de Chile y que enfrentó a Alianza Lima en la Copa Libertadores.

Happy Eid al-Fitr!#EidMubarak to Leicester City fans celebrating around the world 🦊 pic.twitter.com/GJJd6qaZvM — Leicester City (@LCFC) 4 de junio de 2019

Les deseamos una feliz fiesta a todos alrededor del mundo 😃#EidMubarak pic.twitter.com/AgpyoW3ejb — Arsenal FC Español (@ArsenalEspanol) 4 de junio de 2019

Eid Mubarak ¿cuál es su significado?

El nombre original del Eid Mubarak es Eid al-Fitr (Fiesta de la ruptura del ayuno) y se determina como una festividad religiosa de la tradición islámica. Celebra el fin del Ramadán y abarca los tres primeros días del Shawwal. Los musulmanes celebran este evento estrenando ropa nueva: los varones utilizan vestimenta blanca, lo que simboliza la pureza.

El día entero es celebrado por los creyentes visitando distintos hogares, así como el consumo de platos especiales que se cocinan para esta ocasión. Los niños reciben regalos y dulces entregados por sus seres queridos como símbolo de amor. ¡Eid Mubarak! (Santa Fiesta).