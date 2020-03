Alcalde de Barranco llevó donaciones por coronavirus a su casa

Momentos de tensión se vivió en horas de la mañana, luego de que el alcalde del distrito de Barranco, José Rodriguez, llevó hasta su vivienda las donaciones de buena caridad para aquellos ciudadanos que necesitaban tras este aislamiento social obligatorio.

En dichas fotografías, fueron tomadas el pasado 26 de martes y expuestas en Facebook. Tal como se observa, el burgomaestre junto a personal de serenazgo cargaban las grandes bolsas de víveres hacia su domicilio.

“Lo que he estado haciendo es recoger las donaciones de alimentos. Las vamos a distribuir a algunos vecinos. Eso es lo que he hecho. Las he llevado a mi casa", señaló para El Comercio.

Inmediatamente las redes sociales han explotado por la indignación y la manera en que como ha tomado este acto, señaló también que solamente se trató de "cosas muy pequeñas".

Finalmente, sostuvo que dichas instantáneas era algo vergonzoso y solo tuvo que reconocer que sí llevó las donaciones hasta su vivienda.

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.