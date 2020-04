Martín Vizcarra lanza esperanzador mensaje: "La oración y fe también ayudan"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo que ha venido recibiendo a lo largo de trabajo en conjunto para frenar el avance del coronavirus en nuestro país.

"Quiero aprovechar, terminando esta conferencia, agradecer los múltiples mensajes de gente que conozco y no conozco. Que no tengo gusto y honor de conocer, y me dan sus buenos deseos, su respaldo, su oración", mencionó el mandatario durante la habitual de conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

"Muchas personas que no conozco dicen que oran por el Perú, incluso por las autoridades. Que oran por el presidente. Y eso es bueno. Porque una forma importante también de afrontar estos casos difíciles es a través de nuestras propias creencias, lo que nos da fuerza interior", agregó.

Martín Vizcarra pide unión a peruanos

Martín Vizcarra resaltó que este grupo de personas que viene orando por la salud del país y que las diferencias religiosas de sus integrantes no han sido razón alguna para diferenciarse o apartarse: la misión es que el Perú pueda salir de esta aguda crisis.

"Cuando uno a veces piensa que las creencias religiosas podrían generar distanciamientos, no, están unidos. Cada uno tiene su fe y su creencia religiosa propia, pero respetan a quienes tienen una creencia particular. Se comunicaron conmigo y me indicaron que querían hacer una cruzada por la salud, por la vida de todos los peruanos de manera conjunta", acotó.

Finalmente, el mandatario mencionó que la oración y la fe también ayudan para afrontar al coronavirus. "Me hicieron llegar un video muy bonito. Cada persona en su fe lo ha manifestado y lo ha hecho orando, pidiendo ellos juntos por los médicos, enfermeras, policías, miembros de las FF.AA, autoridades, por los enfermos, ancianos, niños, por todos y todas. No es parte de esta conferencia, pero quería manifestar mi agradecimiento. Porque definitivamente, la oración y la fe también ayudan", concluyo.