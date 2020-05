Padre de Jefferson Farfán contará situación entre ‘Cuto’ Guadalupe y la ‘Foquita’ [VIDEO]

Jefferson Farfán es uno de los jugadores más exitosos del fútbol peruano. La ‘Foca’ se encuentra en Rusia pasando la cuarentena acompañado de Yahaira Plasencia y unos amigos, según contó el mismo jugador por redes sociales.

Aquí, en Lima, sus familiares también acatan las medidas contra el coronavirus. Uno de ellos es su padre, quien hace poco habló con el programa ‘Teledeportes’ y no dudó en tocar varios temas importantes.

El papá de Jefferson Farfán, quien también pasó por el fútbol profesional vistiendo la camiseta de Sporting Cristal, recordó varios episodios vividos durante su vida y hasta se animó a hablar del ‘Cuto’ Guadalupe.

Y es que como se sabe, la ‘Foquita’ es fruto del amor que tuvieron ‘Lucho’ Farfán y ‘Doña Charo’ Guadalupe por lo que el ‘Cuto’ siempre estuvo presente en la vida del actual futbolista del Lokomotiv de Rusia.

Sin embargo, tras unos comentarios por parte del excentral de Universitario sobre Yahaira Plasencia, la relación de la ‘Foquita’ con su tío se ha visto perjudicada por el malestar del atacante, quien hasta el mandó una carta notarial.

Al respecto, el papá de Jefferson Farfán contará lo que él sabe de esta situación y no dudó en darle la bendición a su hijo y a Yahaira Plasencia en caso decidan casarse. Pero no solo ello, ‘Lucho’ no dejó de lado su paso que tuvo por Sporting Cristal.

Cabe mencionar que el padre de la ‘Foca’ se desempeña como sereno en la Municipalidad de La Molina en donde busca salir adelante y seguir apoyando a sus cuatro hijas. Todo eso y mucho más, este domingo a las 6:30 p.m en Panamericana Televisión.