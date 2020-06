Armonía 10 la pasa mal por COVID-19 y está al borde de la quiebra

Armonía 10 no encuentra cómo solventar los gastos que atraviesa, esto debido a la falta de ingresos ocasionado por la llegada del coronavirus al Perú. La popular agrupación teme lo peor: caer en bancarrota. Su director musical, Walter Lozada, aclaró que, de no encontrar otra solución, la mítica banda quebrará.

A pesar que la agrupación ha sido beneficiada con el Programa Reactiva Perú, los gastos sobrepasan el monto que el Estado dispuso para este tipo de empresas, por lo que lo pero estaría por venir si no se encuentra una pronta solución.

Al respecto, Walter Lozada, director musical de Armonía 10, comentó en una entrevista con el portal Infomercado, que desde el inicio de la cuarentena nacional, la agrupación se ha visto en la necesidad de despedir a 12 personas, teniendo en planilla actualmente a solo 40.

"Nosotros hemos crecido como una empresa musical, dentro de la empresa musical, los músicos están en planilla; nos hemos acogido al Programa Reactiva Perú, donde el Gobierno nos ha otorgado un crédito, y con eso estamos solventando la planilla de los músicos hasta diciembre”, comentó Lozada.

“Si no nos dan una luz hasta diciembre, ya nos declararemos en quiebra y pasaremos a un rubro eventual”, acotó el director musical.

Por otro lado, Lozada comentó: “Sale dinero y no entra nada. Ya sálvese quien pueda, eso va a ocurrir si el Gobierno no toma medidas, teniendo en cuenta el rubro al cual pertenecemos. No es un rubro chico, somos casi 800 mil personas que vivimos de este negocio”.

De esta manera, el director de la orquesta comentó también que muchos de sus músicos tienen deudas por cumplir: “Así levanten la cuarentena, la gente no volverá a acudir a los bailes”, aseveró. Y, seguidamente, hizo hincapié: “Hay músicos y grupos que estamos endeudados, pues hicimos grandes inversiones. (…) Si el Gobierno no nos brinda salidas, esto va camino a una catástrofe para los artistas”.