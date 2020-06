¿Qué es y cómo puedo acceder Bono Familiar Habitacional?

¿Bono Familiar Habitacional es lo mismo que el Bono Familiar Universal? Este martes 23 de junio salió publicado en el diario oficial El Peruano el reglamento operativo para acceder a este beneficio en medio del estado de emergencia por la llegada del nuevo coronavirus al Perú. Conoce qué es, de qué trata y cómo acceder.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó, mediante una publicación en el diario oficial, un reglamento para que los hogares puedan acceder al Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de aplicación de construcción en sitio propio.

¿El Bono Familiar Habitacional es igual al Bono Familiar Universal?

No. Tal y como lo dicen sus nombres, el Bono Familiar Universal se creó en medio del estado de emergencia por el coronavirus en el Perú y vino de parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para otorgar 760 soles a las familias más vulnerables.

El Bono Familiar Habitacional no tiene mucho que ver con el subsidio antes mencionado, sino a un dinero que entrega el Estado a una familia y de manera gratuita como premio a su esfuerzo. Este dinero no se devuelve y tiene diferentes etapas. Es preciso señalar que el monto es asignado para comprar, construir o mejorar una vivienda.

De esta forma, este martes se publicó la Resolución Ministerial Nº 120-2020-Vivivenda que señala, entre otros puntos, que el área de techado sea mínima de 35 metros cuadrados sin considerar aleros, mismos que deben tener en cuenta los siguientes ambientes: sala comedor, cocina, dos dormitorios y un servicio higiénico.

“Para las viviendas construidas con sistemas constructivos no convencionales o que no permitan el crecimiento progresivo vertical, la vivienda de interés social debe contar con un área mínima de 45 metros cuadrados techada (sin considerar aleros) que incluya como mínimo un ambiente de usos múltiples con sala, comedor y área de cocina, tres ambientes de dormitorio, un ambiente de baño, con lavatorio, ducha e inodoro, y zona de lavandería (puede ser no techada)”, según informó Andina.