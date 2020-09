'Richi Swing' dice que Claudio Pizarro logró ser embajador del Bayern Múnich gracias a él

'El Wasap de JB' presentó nuevamente en el programa a 'Richi Swing', personaje caracterizado por Jorge Benavides y que, imita al polémico cantante Richard Cisneros, quien fue involucrado directamente con el presidente Martín Vizcarra tras revelarse unos audios en el Pleno del Congreso.

En el divertido segmento de 'Richi Swing' afirmó que logró que Claudio Pizarro pudiera ser nombrado embajador del Bayern Múnich y que además, Lionel Messi no se vaya del Barcelona.

Cubierto con una diminuta mascarilla y sacando miles de carcajadas entre los asistentes, comenzó su rueda de prensa en el programa cómico que es transmitido todos los sábados por la noche.

“Aprovecho la ocasión para hablar de la imitación que hace mi amigo Jorge Benavides. No puedo negar que me he reído; pero yo no me pinto los ojos como lo ha hecho él, mis pestanas sí son naturales”, manifestó.

En esta divertida parodia, Richi Swing también contó que hacía un micrófono del Wasap de JB durante las ruedas de prensa, que brindó en algunas ocasiones. Según dijo, el personal del programa cómico acudió porque él ‘los había invitado’.