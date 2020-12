Bolsonaro sobre la vacuna contra la COVID-19: "Si te vuelves un caimán, es tu problema"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mostró hostilidad hacia la vacuna contra la COVID-19 realizada por las empresas Pfizer/BioNTech. El primer mandatario indicó que no se vacunará porque ya tuvo la enfermedad, pero levantó polémica al señalar que quien se aplique la dosis se convertirá en “un caimán”.

“En el contrato de Pfizer está bien claro: ‘No nos hacemos responsables por cualquier efecto colateral’. Si te vuelves un caimán es tu problema”, sostuvo el jefe de Estado , quien durante todo el presente año se la pasó criticando a las vacunas y a las medidas de prevención contra el coronavirus.

“Si te conviertes en Superman, si le sale barba a alguna mujer o si un hombre empieza a hablar agudo, ellos (Pfizer) no tienen nada que ver con eso. Lo peor es meterse con el sistema inmunológico de las personas”, agregó Bolsonaro.

Cabe resaltar que, la vacuna de dicha empresa ha sido aprobada en varios países como Reino Unido, Estados Unidos y México, naciones que han dado luz verde para el inicio de las campañas de vacunación contra la pandemia de la COVID-19. Por su parte, en Brasil se encuentra atravesando la fase 3 de los ensayos clínicos.

Sin embargo, el presidente brasileño insistió en que no se aplicará la dosis y admitió tener dudas sobre su eficacia. “Si la vacuna se comprueba eficiente más adelante, aún no lo sabemos. Yo no me vacuno”, reiteró el primer mandatario, quien a su vez respondió a todos aquellos que lo critican.

“Algunos dicen que estoy dando un pésimo ejemplo. Para el idiota que dice que yo doy un pésimo ejemplo: yo ya tuve el virus, tengo anticuerpos, ¿para qué tomar la vacuna de nuevo?”, sentenció.

Como se recuerda, Jair Bolsonaro ha sido criticado a lo largo del 2020 debido a haber desafiado en constantes ocasiones al coronavirus, sin utilizar las medidas de prevención e indicando que es un “pequeño resfrío”. Incluso, tras haber dado positivo y haberse recuperado, siguió saliendo a las calles de Brasil a tener contacto con sus simpatizantes sin utilizar mascarilla ni aplicar el distanciamiento físico.