Usuarios critican al Mago Plomo tras defender a Christian Cueva

Recientemente, la figura de Movistar Deportes fue consultado por un usuario en Instagram sobre la indisciplina de Christian Cueva, a lo que Plomo alegó que si estaba en su día libre no tiene sentido que sea tan criticado como lo viene siendo el ex San Martín y Alianza Lima.

"Crees que se estaría dando un mal ejemplo a los jóvenes futbolistas al pasar por alto lo de Cueva", fue la pregunta al animador de Movistar; "No creo, en absoluto. ¿Llegó borracho a entrenar? NO. ¿Se escapó de la concentración? NO. ¿Rompió alguna norma?, NO. Simple", defendió Plomo, quien frecuentemente se ha mostrado muy cercano a los seleccionados e incluso participa de algunas de sus actividades.