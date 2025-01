Municipio de Miraflores aclara que sombreros en trabajadores no son por fines políticos

Vía Twitter - Municipalidad de Miraflores.

No obstante, el comunicado también género opiniones contrarias, al suponerse que la entidad realza la aparición de las rondas senderistas en el distrito: "Esperemos que en Miraflores no se acepten ronderos", "No nos gusta ese uniforme, Miraflores no es una jungla", "Es muy raro ahora que esos ronderos andan con machete en las calles", refieren algunos comentarios sobre el tema.