Gaslighting: qué es y cómo se produce este abuso emocional en una relación

TE DICE SENSIBLE: Este es otro punto clave a detectar, y es que normalmente en los casos luz de gas la víctima es calificada de "sensible" por su agresor, esto para poder excusar así su constante abuso. Además, con esta práctica tu pareja busca que te sientas torpe y dejes de quejarte cuando te haga algo, ya que no quieres parecer demasiado "sensible".