Se fue repentinamente de la 'U' y reveló si hubiera jugado en Alianza: "Ferrari habló conmigo"

Diego Romero contó si tuvo ofertas de Alianza Lima/Foto: GLR

"Si llegaron (propuestas de la Liga 1), creo que no se me iba dar. Jean (Ferrari) habló conmigo directamente y me dijo que, si había un préstamo, iba a ser afuera y que ni loco iba a prestarme en el torneo local", sostuvo Romero en una entrevista con L1 MAX .

"No, nunca llegó (oferta de Alianza Lima), nunca estuvo o yo quizás ni siquiera me enteré para no generar algún tipo de polémica. Siento que hubiera sido complicado porque veníamos de ser bicampeones con la 'U' y habíamos campeonado en el centenario. Siento que hubiese sido complicado y difícil. Iba a quedar mal con la hinchada y me iba a meter en problemas, no era lo adecuado", sentenció.