¡Atención, Estados Unidos! Así podrás buscar inmigrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza

Las leyes migratorias tienen el objetivo de velar por la seguridad de los ciudadanos del país norteamericano . Por tal motivo, los agentes de la Patrulla Fronteriza tiene la responsabilidad de cumplir estas normas y si bien no pueden llevar a cabo arrestos o detenciones sin una causa justificable, sí pueden detener a los inmigrantes y localizarlos por internet .

Este es el sitio web que te permite buscar a un inmigrante detenido por autoridades migratorias.

De igual forma, aunque el sistema se actualiza de manera continua, no siempre refleja cambios inmediatos en la custodia de una persona , por lo que si planeas visitar a alguien detenido, es recomendable llamar al centro de detención para confirmar que la persona sigue en ese lugar, ya que la herramienta no informa sobre traslados en curso o futuros.

A su vez, es importante entender que la herramienta tiene limitaciones: no ofrece información sobre menores de 18 años, personas que han sido detenidas por menos de 48 horas o aquellas que ya han sido expulsadas de Estados Unidos. Además, no proporciona detalles sobre el estado de deportación de un individuo. Por lo tanto, aunque útil, este localizador no refleja la totalidad de la información disponible sobre los detenidos.