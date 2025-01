El camino hacia el sueño americano puede ser complicado, sobre todo porque la oportunidad de acceder a beneficios y oportunidades mayores depende de la residencia permanente, Tarjeta Verde o Green Card. Con ella, los extranjeros que trabajan en Estados Unidos pueden hacerlo de forma permanente, viviendo con la mayor tranquilidad posible.

A pesar de este deseo, obtener la Green Card no es un proceso sencillo y es necesario cumplir con ciertos criterios específicos, según notificó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). No obstante, formar parte de 'Ross Dress for Less' puede ayudarte a conseguir este documento sin inconvenientes. Todos los detalles al respecto en esta nota.

¿Cómo obtener la Green Card con ayuda de Ross Dress for Less?

Ross Dress for Less no solo ofrece empleo, sino también la oportunidad de obtener la residencia permanente a través de su patrocinio. Si eres un trabajador extranjero interesado en establecerte legalmente en el país norteamericano, esta empresa puede ayudarte en el proceso. Siendo así, para tener la residencia permanente por esta modalidad es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Oferta de trabajo : Debes aceptar una oferta laboral en Ross Dress for Less y cumplir con los requisitos básicos, como tener más de 16 años, habilidades de comunicación, trabajo en equipo y actitud positiva.

: Debes aceptar una y cumplir con los requisitos básicos, como tener más de 16 años, habilidades de comunicación, trabajo en equipo y actitud positiva. Visa EB3 : Esta visa permite acceder a la residencia permanente a través del empleo .

: Esta visa permite . Certificación laboral : Ross Dress for Less debe demostrar al Departamento de Trabajo ( DOL ) que no hay trabajadores locales disponibles para el puesto.

: Ross Dress for Less debe demostrar al ( ) que no hay trabajadores locales disponibles para el puesto. Petición I-140 : Ross Dress for Less presenta esta solicitud ante el USCIS para patrocinar al trabajador .

: Ross Dress for Less presenta esta solicitud ante el USCIS para . Ajuste de estatus: Una vez aprobada la certificación laboral, puedes solicitar el ajuste de estatus para convertirte en residente permanente. Necesitarás al menos dos años de experiencia o formación en el área y cumplir con los requisitos del puesto.

Ross Dress for Less no solo brinda empleo a los inmigrantes, sino también la oportunidad de ser parte de la comunidad estadounidense a través de su patrocinio.

¿Qué es Ross Dress for Less?