Martín Vizcarra pide a Pedro Castillo que renuncie a la presidencia del Perú - VIDEO

El toque de queda de este martes 5 de abril ha provocado una gran cantidad de protestas en todo el país, debido a que muchos lo consideran una mala decisión. Bajo ese contexto, Martín Vizcarra alzó la voz y no dudó en exigirle a Pedro Castillo que renuncie a la presidencia del Perú por el bien de la nación.

A través del programa que tiene en su cuenta oficial de Facebook, el ex presidente se refirió a la coyuntura que atraviesa el pueblo peruano. "La salida es que el presidente Castillo deje la presidencia, porque ha dado múltiples muestras de que no puede y no va a poder manejar un país tan complejo como el nuestro", precisó.