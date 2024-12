Nuevo feriado largo de 5 días por Navidad: ¿Quiénes descansarán y cuándo empieza?

Los feriados y días no laborales son muy esperados por diversos trabajadores, quienes en dichas fechas pueden pasar tiempo con su familia o realizar planes diferentes que lo saquen de su rutina labora. Ante ello, diversas personas buscan conocer si podrán descansar en antes de Navidad.

El fin de semana largo es ante de Navidad, esto quiere decir que diversas personas podrán disfrutar de un merecido descanso. Este periodo comenzará el sábado 21 de diciembre, día tradicional de descanso, hasta el domingo 22. Además, el calendario oficial del Gobierno peruano ha designado como días no laborales el lunes 23 y 24 del presente mes. Como se sabe, el 25 de diciembre es feriado a nivel nacional .

Esto quiere decir que los ciudadanos tendrán 5 días libres para poder pasar tiempo con sus seres queridos y despejar la mente, pero se debe tener en cuenta que los días no laborales, no son igual a feriados, por ello, a todos los trabajadores no les corresponde obtener un día libre.