Sergio Ibarra confesó que se corría de los camerinos cada que 'Kukin'se desnudaba

"Llegaba el masajista, agarraba la toalla y se la acomodaba ahí, yle decía: 'No lo muevas, no lo saques de ahí'. Entonces empezaba a masajear, lo movía y el 'Dinosaurio' empezaba a despertarse. No sabes lo que era, nos íbamos todos. Cuando él decía: 'Bueno, me voy a masajear', todos salíamos corriendo…", continuó muerto de risa el 'Checho'.