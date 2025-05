Rodrigo Ureña rompe su silencio y confirma si dejará Universitario: "Es lo que merece..."

El pasado fin de semana se vivió un momento tenso en el Estadio Monumental entre jugadores e hinchas de Universitario. Los airados reclamos generó mucha molestia entre los protagonistas, escuchándose airadamente a un Rodrigo Ureña con deseos de dejar Universitario de Deportes. Ante ello, el volante chileno rompió su silencio para aclarar el panorama.

A través de una storie en Instagram, el bicampeón con Universitario de Deportes dejó en claro que su molestia fue netamente por el peligro que podría pasar su familia. De hecho, aclara que entró en desesperación por no encontrar a su menor hijo en las butacas, pero que finalmente lo hallaron dentro de los camerinos.

"Jamás mi enojo y rabia fue debido a que ciertos hinchas vayan a exigir resultados. Lo hicieron en el sector de las familias que seguían sentadas en butacas negras. No sabíamos donde estaba mi hijo de 5 años y se generó una situación de desesperación. Nadie se enojó por los insultos, el enojo mío fue por lo que le hicieron pasar a mi familia", se lee en el comunicado.

¿Rodrigo Ureña dejará Universitario?

Una de las frases que dejó Ureña durante su molestia fue dejar el club crema ante este momento de tensión. Sin embargo, el volante de 32 años reafirmó su compromiso con el equipo y que desea dar todo por el plantel como siempre lo ha hecho en estos dos temporadas que se consagró bicampeón.

"Yo jamás me pondría por encima del club, porque el día que me toque irme del club me iré con la frente en alto de haber dado todo de mí y haberme entregado por completo, ya que, al igual que ustedes, también quiero ver a Universitario siempre protagonista, porque es lo que merece. Respecto a mis palabras asumo que me equivoqué en la forma y fondo"

Comunicado de Rodrigo Ureña.