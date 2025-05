Jean Ferrari defendió a Diego Churín de críticas con rotundo comentario: "Somos el equipo..."

Universitario de Deportes vivió una noche de pesadillas el pasado domingo tras perder 1-0 ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Apertura 2025. Este resultado ha colmado la paciencia de los hinchas, quienes reprobaron el desempeño del equipo. Uno de los más criticados ha sido Diego Churín, quien fue titular contra los 'Churres', por su falta de gol. Sobre ello se refirió Jean Ferrari de manera contundente.

Jean Ferrari defendió a Diego Churín de las críticas de los hinchas

El administrador temporal de la 'U' fue entrevistado por el programa 'Fútbol Como Cancha', donde defendió al delantero argentino de las despiadadas valoraciones de la hinchada, asegurando que no se debe de hablar de un solo futbolista sino a nivel general porque son el equipo con más tantos en la Liga 1 2025 pese a que los aficionados sostienen que a todos los atacantes no son efectivos a la hora de anotar.

"Nosotros en estos momentos donde nos enfocamos en objetivos generales, no podemos puntualizar sobre un futbolista. Hoy se habla única y exclusivamente de un futbolista y eso está mal, eso no es congruente a lo que se está haciendo a nivel integral. Dicen que le falta gol al club y somos el equipo más goleador del torneo, el que mayor diferencia de goles tenemos y que estamos punteros. Entonces, no es congruente el hablar de un futbolista contra todo el desarrollo integral que se está haciendo deportivamente", declaró en comunicación con el espacio de RPP.

Video: RPP

Diego Churín será evaluado tras el Torneo Apertura

En esa misma línea, Ferrari hizo hincapié en que en este momento no puede referirse a ningún futbolista del plantel y que eso lo hará con el comando técnico al finalizar el Apertura, dando a entender que Churín será evaluado por su performance al término del primer certamen de la temporada.

"Yo no puedo hablar de un futbolista. Yo tengo que hablar y sacar conclusiones cuando termine el proceso. En este caso, cuando termine el Torneo Apertura, se sacan las conclusiones y se conversa con el comando técnico, con el área de secretaría técnica y a partir de ahí se toman decisiones. Pero en el trayecto uno no puede hablar puntualmente de uno, porque sino también puedo hablar de lo bien que funcionan todos los demás", agregó.

¿Por qué Diego Churín es criticado por los hinchas de Universitario?

Si hay un puesto en el que Universitario ha mostrado deficiencias en los últimos años es en el delantero. Para este 2025, la dirigencia del club realizó la contratación de Diego Churín como la carta goleadora del equipo. Sin embargo, con el pasar de los partidos, se ha podido ver que no ha sido solución de cara a concretar las opciones en arco contrario, anotando solamente dos tantos de penal en 12 partidos disputados. Por estos pobres números es que la fanaticada merengue ha expresado su rechazo por el jugador, quien es suplente pese a ser extranjero.

Diego Churín no pasa por un buen momento como delantero de Universitario. Foto: Universitario de Deportes