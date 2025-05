Los médicos encuentran un "pequeño nódulo" en la próstata de Joe Biden: ¿es un tumor benigno o no?

Joe Biden, quien dejó la Casa Blanca en enero de 2023, enfrentó dudas sobre su capacidad para seguir en la política debido a su edad y problemas de salud. Sin embargo, su médico lo declaró apto para continuar en el cargo tras un examen físico en 2024. Recientemente, un nuevo examen detectó un "pequeño nódulo" en la próstata, lo que generó preocupaciones sobre su salud.

¿El "pequeño nódulo" en la próstata de Joe Biden es benigno o maligno?

Un examen físico realizado el viernes en un hospital de Filadelfia detectó un nódulo en la próstata de Joe Biden, y un portavoz del expresidente informó que se necesitan más pruebas para determinar si es benigno o un posible indicio de cáncer de próstata.

Según el comunicado del portavoz, "en un examen físico de rutina se encontró un pequeño nódulo en la próstata que requirió una evaluación adicional". Este tipo de hallazgos, aunque comunes, puede ser motivo de preocupación, especialmente en un paciente de 82 años.

Próximos pasos en su evaluación médica

Las pruebas adicionales que se realizarán en los próximos días serán cruciales para determinar el tratamiento adecuado para el nódulo encontrado. Aunque el portavoz no ofreció más detalles sobre el tratamiento, la comunidad médica estará atenta a los resultados, dado el impacto que esto podría tener en la salud del expresidente y su legado político.

Historial médico de Joe Biden

El expresidente ha tenido un historial médico que incluye una intervención quirúrgica en el pecho en febrero de 2023, donde se abordó un trastorno de carácter cancerígeno. En esa ocasión, el médico de la Casa Blanca aseguró que no se requería tratamiento adicional.

Además, antes de asumir la presidencia, Biden se sometió a la extirpación de varias lesiones en la piel que no eran melanomas, lo que ha llevado a un seguimiento constante de su salud.

El médico de Biden advirtió que podría necesitar una silla de ruedas

La salud de Biden generó dudas sobre su capacidad para continuar en el cargo, lo que lo llevó a retirarse de la carrera por la reelección en 2024 y respaldar a Kamala Harris, quien fue derrotada por Donald Trump.

Respecto a este contexto, un nuevo libro de Jake Tapper (CNN) y Alex Thompson (Axios) revela que el deterioro físico de Joe Biden en la segunda mitad de su presidencia fue tan grave que sus ayudantes consideraron en privado usar una silla de ruedas durante su segundo mandato. El libro, titulado 'Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again', se publicará el 20 de mayo.