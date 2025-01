Ver AQUÍ estreno Spider-Man: No Way Home EN VIVO: tráiler 2 desde USA

El Spiderverse será confirmado hoy martes 16 de noviembre (EN VIVO y ONLINE) durante un evento especial en el cine Regal Sherman Oaks de California, Los Ángeles, cuando Sony anuncie oficialmente la salida del segundo tráiler de "Spider-Man: No Way Home", la tercera película que protagonizará Tom Holland dentro del traje de la arácnido favorito de Marvel y en la que hará frente a los villanos Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Sandman (Thomas Haden Church) y The Lizard (Rhys Ifans).