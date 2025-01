Tráiler 2 Spider-Man: No way home sigue EN VIVO todas las incidencias del evento

Los usuarios siguen pendiente de lo que podría presentar el segundo tráiler de No way home, por lo que, por medio de redes sociales vienen expresando sus comentarios.

If Tobey Maguire and Andrew Garfield are NOT in today’s #SpiderManNoWayHomeTrailer, then I’ll give everyone who LIKES, RTS and FOLLOWS $500 (must follow) 🕷🕸 pic.twitter.com/KyGRuBKx0U