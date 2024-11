Premios Óscar 2022: ¿Le pueden quitar la estatuilla a Will Smith por golpe a Chris Rock?

El día de ayer domingo 27 de marzo se llevó a cabo la gala más importante para los fanáticos del mundo cinematográfico, los Premios Óscar 2022 y Will Smith ganó su primera estatuilla dorada gracias a su impecable actuación en ‘King Richard’, sin embargo, minutos antes de ser declarado cómo ‘Mejor Actor’, protagonizó uno de los momentos más polémicos de la noche.

Will Smith sigue en medio de la controversia luego de la reacción inesperada que tuvo durante la gala de los Oscar 2022, al subir al escenario y golpear al humorista Chris Rock después de que bromeara sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Recordemos que, el actor le dio una bofetada al comediante Chris Rock luego de que este se burlara de su esposa, Jada , al decir que espera verla en la próxima película de G.I., sólo porque no tiene cabello debido a la condición que padece.

Como sabemos la Academia tiene reglas estrictas en su código de conducta, así que esto es lo que le podría pasar a Will Smith, tras el golpe que le dio a Chris Rock .Tras el altercado, las redes sociales comenzaron a debatir sobre si deberían quitarle o no la estatuilla dorada al actor debido a la violencia ejercida en la ceremonia.

La Academia de Ciencias Cinematográficas no ha revocado un Óscar después de haber sido entregado, por lo que no hay un plan de contingencia para lo que sucedió con Will. Sin embargo, la Academia solo ha comunicado estar en contra de la violencia, hasta el momento.