El rostro de la esposa de Will Smith tras la desatinada broma de Chris Rock

Will Smith y Chris Rock se llevaron la mayoría de flashes de la última gala de los Premios Oscar 2022. ¿La razón? El recordado protagonista de 'Príncipe del Rap' le propinó una bofetada a su colega por emitir una broma de mal gusto sobre su esposa Jada Pinkett .

¿Qué es lo que dijo el actor cómico? Chris Rock realizó una broma por la cabeza rapada de la pareja de Smith , cuando ella sufre la enfermedad de alopecia (caída del cabello). Esto provocó algunas carcajadas entre los asistentes, mientras que Jada puso cara de incomodidad y disgusto que no pasó desapercibido en la transmisión.

Will Smith ganó el premio a 'mejor actor' tras su gran interpretación como 'King Richard', sobre todo, momentos después de propinarle una gran bofetada a Chris Rock por mencionar a Jada-Pinkett Smith en una broma en vivo.

"Richard fue un defensor acérrimo de su familia y en este momento de mi vida estoy abrumado por lo que Dios me está pidiendo que haga en este mundo (..) He recibido la llamada de amar y proteger a la gente y ser un río para mi gente", mencionó Will Smith.