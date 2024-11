Imágenes inéditas luego que Will Smith le propinó una bofetada a Chris Rock

Los Premios Oscar 2022 no solo regaló momentos de alegría entre los invitados y televidentes, también ofreció una escena de tensión que tuvo como protagonistas a Will Smith y Chris Rock . ¿Qué pasó? El primero le terminó propinan una bofetada al segundo por haber bromeado con la enfermedad que padece su esposa.

El video de la cachetada fue televisada a nivel mundial y en redes sociales se viralizó en cuestión de minutos; sin embargo, existe una imagen que que produjo en el corte comercial y que no todos lo vieron.

En esta escena detrás de cámara se ve a Denzel Washington acercar al Will Smith para hablar con él seguramente por lo que acaba de acontecer. Tras unas breves palabras, ambos actores se abrazan y dan palmadas en la espalda.

Al momento que Chris Rock realizó un monólogo a mitad del show, se dirigió, en primera instancia, a la famosa pareja Javier Bardem y Penélope Cruz , diciendo: "Si ella pierde esta noche, él tampoco puede ganar. Javier va a rezar para que gane Will Smith".

Una vez realizado este ácido comentario, las cámaras enfocaron a la pareja Smith mostrando el rostro de ambos, que no eran para nada amistosos. Luego, Rock decidió hacer una broma hacia Jada Pinkett Smith .

"Jada, te amo, 'G.I. Jane, 2'. No puedo esperar a verla, ¿ok?", fue lo que mencionó Chris Rock, algo que hizo enfurecer a Will Smith, por lo que decidió subir al escenario, y al momento de que el comediante se dio cuenta de su llegada lo anunció con un llamativo"oh oh", pero una vez que lo tuvo cerca, fue rápidamente agredido por el actor norteamericano.