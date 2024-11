Premios Oscar 2022: conoce cuáles fueron las palabras que no gustaron a Will Smith

"Jada, te amo, 'G.I. Jane, 2'. No puedo esperar a verla, ¿ok?", fue lo que mencionó Chris Rock, algo que hizo enfurecer a Will Smith, por lo que decidió subir al escenario, y al momento de que el comediante se dio cuenta de su llegada lo anunció con un llamativo "oh oh", pero una vez que lo tuvo cerca, fue rápidamente agredido por el actor norteamericano.