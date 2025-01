WhatsApp: Cuál es la opinión de los desarrolladores sobre WhatsApp Plus y otro MODs

Los Mods de WhatsApp han obtenido una gran popularidad entre los miles de internautas que buscan sacar el mejor provecho de la mensajería instantánea. Ejemplo de lo anterior es WhatsApp Plus , que ofrece múltiple funciones que la app original no dispone. Ante ello ¿Qué opinan los desarrolladores de WhatsApp sobre estas versiones? Descúbrelo aquí.

Se sabe, WhatsApp Plus y otros mods como GB WhatsApp ofrecen la descarga gratuita de sus plataformas y demás funciones liberadas que aún no están disponible en la versión original, WhatsApp. Es así que los más entusiastas a los chats pueden usar estas plataformas alternativas y sacar mejor provecho de las conversaciones.

En el blog oficial de WhatsApp se reveló estar en contra de estas versiones modificadas de su aplicación, alertando a los usuarios para que no sean instaladas en sus smartphones, ya que la firma podría suspender de forma temporal y permanente los perfiles que irrumpen esa regla.

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp", da en aviso WhatsApp.

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. No avalamos el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", agregó la compañía.