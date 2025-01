WhatsApp Plus: Este es el LINK de la última versión 17.60, descarga AQUÍ

WhatsApp es una de las redes sociales con más popularidad y acogida de la actualidad. Sin embargo, existe versiones alternas como WhatsApp Plus que poco a poco ha ido ganando terreno, en especial, entre los más jóvenes, pues ofrece algunas funciones que no cuenta la versión original.

Vale decir, esta app alternativa (APK) de WhatsApp ha ido poniéndose al corriente con nuevas actualizaciones, lo que traería más opciones renovadas para los usuarios de la plataforma original, no obstante, la app original ya ha expresado su disconformidad ante el uso de este y más mods.

Como se sabe, WhatsApp Plus permite no solo cambiar el color completo de la plataforma, sino también programar y dejar mensajes automáticamente para todo los contactos, esto sin necesidad de apps de terceros.

Tan solo basta con buscar WhatsApp Plus V17.50 en Google Chrome o desde tu navegador preferido, y realizar el proceso como se indica en la plataforma. Sí ya tienes versiones anteriores de este Mos, solo basta con actualizar a la versión más reciente. El proceso suele tardar apenas 5 minutos. Sigue estos pasos si tienes WhatsApp Plus en tu smartphone:

WhatsApp Plus es una aplicación diferente al WhatsApp original, un APK que imita y potencia funciones en temas de conexión, contactos y conversaciones. Este mod de WhatsApp ha sido la sensación desde hacía meses, sin embargo, se ha intentado prohibir su uso por parte de Facebook.

Hace un tiempo WhatsApp original ha intentado desmeritar los mods de su plataforma, por lo que ha recomendado su no uso y puesto medidas para suspender cuentas, siempre y cuando insistan en mantener el uso de WhatsApp Plus u otros Mods, por lo que la aplicación no es 100% segura.