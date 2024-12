Whatsapp: qué significa el mensaje "Disculpa, ¿Quién eres?"

Si has recibido el siguiente mensaje. "Disculpa, ¿Quién eres? He encontrado tu número en mi agenda", será mejor que ignores ya que podría estar frente a un delincuente.

El estafador utilizará las fotos de una persona atractiva para que la conversación siga fluyendo, asimismo, en el transcurso de los días te irá sacando información hasta que logres revelar tu nombre completo, en qué empresas trabajas o a qué te dedicas. También te pedirá tus redes sociales, etc.

Una vez que el delincuente tenga todos los datos que inconscientemente le has brindado, ya no serán tan amigable, pues te pedirán que tienen una foto privada tuya y aunque no sea cierto, la imagen habrá sido perfectamente editada con Photoshop. Es ahí cuando inicia la extorsión, el sujeto pedirá que le entregues una cierta cantidad de dinero o sino le enviará las fotos a todos tus amigos y familiares de redes sociales.