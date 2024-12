WhatsApp Plus: Conoce todas las ventajas y riesgos de la app más "tóxica"

Más de mil usuarios ya se han registrado en Whastapp Plus , la versión pirata de la aplicación de Meta , ya que este proporciona más funciones que la original.

Whatsapp Plus es una versión modificada de Whatsapp , para aquellos internautas que buscan tener una mayor personalización de la aplicación de mensajería .

A pesar de las ventajas estéticas y de memoria para enviar archivos que la aplicación puede tener comparada a la original, quien tenga la app instalada debe tener en cuenta que no todo será de maravilla, ya que esta conlleva a algunas desventajas.

La mayor desventaja de Whatsapp Plus es que las actualizaciones tardan bastante tiempo en llega que en la plataforma original.

Pero lo más grave es que, Whatsapp podría suspender la cuenta de quien use la versión adulterada, ya que sus políticas sobre la misma son muy claras.

Si descubren que estás utilizando WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otra versión no oficial, te suspenderán la cuenta de forma temporal (24Horas). Es decir, no podrás chatear con tus contactos durante un día entero. Si luego del baneo sigues usando ese MOD, el castigo será permanente y perderías tu cuenta para siempre.