WhatsApp: Cómo encontrar farmacias, centros comerciales y otros negocios en la app

WhatsApp cuenta con millones de usuarios en todo el mundo, pero la mayoría no sabe quien los tiene agregado en su lista de contactos.

Para resolver esta duda, deberás ir a "Lista de difusión" y escribir un mensaje al alzar, al enviarlo te indicará a quiénes les llegó y a qué otras personas no. Todos los usuarios que no reciban tu texto son quienes no te tienen guardado.