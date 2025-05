Eryc Castillo reveló si dejará Alianza Lima en el Clausura ante interés de Newell's: "Se dio..."

Eryc Castillo es uno de los fichajes más destacados de Alianza Lima en la presente temporada. El extremo ecuatoriano es pieza clave en el once de Néstor Gorosito en la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. En esa línea, producto de su buen nivel, el atacante despertó el interés de Newell's Old Boys, según informó la prensa de Argentina. ¿Deja Matute para el Torneo Clausura?

Eryc Castillo se pronunció sobre su futuro en Alianza Lima

En una reciente entrevista con DSports, la 'Culebra' fue consultado respecto a sus planes a futuro. Bajo esa premisa, señaló su deseo de poder renovar su vínculo con la institución victoriana. Del mismo modo, indicó que si tiene la oportunidad de ampliar su contrato no dudaría en hacerlo, como muestra de agradecimiento al club íntimo.

Eryc Castillo es una de las figuras en ataque de Alianza Lima esta temporada/Foto: LÍBERO

"Estoy contento con eso, siempre voy a agradecerle la oportunidad de todo lo que me está pasando en mi carrera. Esto feliz, gracias a Dios se está logrando algo importante. Quizás hace cuatro meses estaba en un camino incierto y ahora se dio la posibilidad de venir acá, solo queda estar disfrutando", señaló el jugador con pasado en Coritiba de Brasil.

¿Eryc Castillo dejará Alianza Lima ante ofertas del exterior?

Así también, el extremo de 30 años dejó en claro que su representante está en conversaciones con Alianza Lima para la posibilidad de extender su contrato con el conjunto blanquiazul esta temporada. A su vez, aprovechó para remarcar su deseo de continuar en tienda íntima, al margen del interés de algunos elencos del extranjero.

"En realidad, qué te puedo decir, se está hablando, murmurando. Yo soy muy agradecido con las personas que me brindan la mano. Como te digo, hace cuatro o cinco meses no es que estaba en el aire, pero no tenía nada concreto. Estas personas confiaron en mí, el club confió en mí y yo soy muy recíproco con eso. Si se da la posibilidad de renovar con Alianza Lima, bienvenido sea, porque me gusta ser recíprocos con los que me ayudan", acotó la 'Culebra'.

Estadísticas de Eryc Castillo con Alianza Lima este 2025

Según los números, el atacante ecuatoriano viene disputando 16 partidos oficiales con el 'equipo del pueblo' entre la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025. Asimismo, lleva 4 goles, 3 asistencias y un aproximado de 1337 minutos.