Terrible momento. Un reciente altercado se registró en una tienda Walmart de Newton, Estados Unidos. Según reportes de las autoridades locales y de 'Telemundo', un hombre sacó un arma durante una tensa discusión con un cliente. El incidente tuvo lugar en la mañana del domingo en el establecimiento situado en Salem Road, en Covington, tal como informó también la Oficina del Alguacil del condado de Newton. ¿Qué pasó? AQUÍ todo lo que se sabe.

Walmart: reportan incidente con hombre armado durante una discusión en EE. UU.

Este violento incidente se registró en una tienda Walmart de Newton, donde el hombre, al que no se conoce todavía su identificación, sacó un arma de fuego tras un altercado con otro joven, generando pánico y temor entre los presentes. No obstante, el arma no llegó a ser utilizada y no se reportaron heridos.

Walmart de EE. UU.: reportan incidente con hombre armado durante una discusión en tienda.

"Durante la confrontación, uno de los involucrados exhibió un arma de fuego. Afortunadamente, no se efectuaron disparos y no se registraron heridos. Ambos individuos se retiraron del lugar poco después del suceso", señaló la agencia ante la situación.

Después de la confrontación, los involucrados abandonaron el establecimiento. Por su parte, la Oficina del Sheriff del condado de Newton ha iniciado una investigación para esclarecer los pormenores del altercado.

Este episodio se ha llevado a cabo en el mismo Walmart donde, el mes pasado, un tiroteo dejó una persona fallecida y otra herida. En esa ocasión, el sospechoso, un empleado de la tienda, también había sido responsable de la muerte de otra persona en una vivienda cercana. Tanto las víctimas como el presunto autor del crimen eran trabajadores del local.

¿Qué es Walmart y por qué es conocido en EE. UU.?

Walmart es una destacada corporación minorista de origen estadounidense, que gestiona una extensa red de hipermercados, grandes almacenes de descuento y supermercados, no solo en Estados Unidos, sino también en 23 naciones adicionales.

Esta empresa se ha consolidado como un actor clave en el sector del comercio minorista, siendo reconocida por ofrecer precios competitivos y una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades de sus clientes en el país americano y otros.