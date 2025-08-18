Pánico en Nueva York: evacúan a todas las personas de Times Square por una amenaza de bomba

En varias localidades de Estados Unidos se han reportado con frecuencia elementos sospechosos o de alto riesgo, muchos de ellos relacionados con explosivos. Esto genera temor entre los ciudadanos debido al posible peligro que representan e, incluso, al riesgo de causar muertes. Recientemente, se difundió información sobre un posible ataque en Nueva York, lo que llevó a movilizar a un sector de la ciudad.

Posible atentado en Nueva York

En la intersección de West 43rd Street y Séptima Avenida se halló un artefacto que generó tensión en uno de los cruces más transitados de Nueva York y punto clave entre Broadway y la Séptima Avenida. Ante ello, la policía desplegada en Times Square activó un escuadrón antibombas y procedió a evacuar a las personas cercanas al perímetro en pleno centro de Manhattan.

Fuentes oficiales explicaron que la alerta se activó tras una llamada al 911 pasada las 10:30 a. m. de este lunes 18 de agosto. La operación incluyó el acordonamiento de la zona, la evacuación de la subestación policial y la interrupción del tráfico peatonal y vehicular en varias cuadras. Asimismo, varias oficinas y comercios fueron cerrados como medida de prevención.

El objeto reportado fue hallado en la puerta principal de la subestación del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). En la escena se desplegaron numerosos móviles de emergencia y helicópteros policiales. Además, se cerró temporalmente la estación de metro Times Square-42nd Street, que conecta las líneas N, Q, R, W, 1, 2, 3, A, C y E. Las autoridades instaron a turistas y residentes a mantenerse alejados de la zona y de las ventanas cercanas.

Las autoridades continúan buscando al sospechoso relacionado con este incidente. No se reportaron víctimas mortales ni heridos y, tras varias horas de trabajo, se confirmó que el objeto no representaba un riesgo para la población. Posteriormente, las calles fueron reabiertas de manera progresiva y ordenada, aunque se recomendó a los ciudadanos evitar acercarse a la zona intervenida.

Los encargados de atender estos incidentes

Dentro de la ciudad de la Gran Manzana, las autoridades encargadas de atender amenazas de bombas y terrorismo dependen del Counterterrorism Bureau (CT), perteneciente al cuerpo policial de la ciudad. Esta unidad coordina la defensa frente a peligros de ataques domésticos e internacionales mediante políticas establecidas, formación de equipos especializados y colaboración con otras agencias federales y estatales.