WhatsApp Plus: Cómo descubrir si tu pareja o amistades usan esta app

En los últimos meses, millones de personas han decidido abandonar WhatsApp para descargar la versión no oficial de la aplicación de mensajería, WhatsApp Plus . En ese sentido, te mencionaremos una serie de consejos para descubrir quien lo usa.

WhatsApp Plus es una aplicación que cuenta con diferentes herramientas que protegen la privacidad de sus usuarios, sobre todo para quienes desean mantenerse en el anonimato, pero existen ciertos detalles que revelan quien lo estaría usando.

Recordemos que los usuarios que usan WhatsApp Plus pueden ser suspendidos por la app de la empresa Meta (antes Facebook), ya que no es una versión alterada y no oficial.