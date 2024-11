WhatsApp: ¿Cómo recuperar mensajes si no hice copia de seguridad?

Desde que WhatsApp se comenzó a convertir en la aplicación más famosa de mensajería, a la par surgieron infinidad de incógnitas acerca de la app, una de ellas es saber qué hacer si de casualidad se borra un mensaje que no querías y tu respaldo no estaba funcionando.

Si alguna vez, por error, has borrado una de tus conversaciones de WhatsApp y para mala suerte no habías activado la opción para que se guarde la copia de seguridad, de seguro te has preguntado si hay manera de recuperar los mensajes eliminados, la respuesta es sí. ¿Quieres saber cómo?