Diego Schwartzman criticó a los organizadores de Tokio 2020: "Parecía The Walking Dead"

"Era The Walking Dead el partido, ver quién aguantaba más. Es una mezcla de calentura porque podría haber jugado mejor y haber aprovechado las chances, pero no se puede jugar con 40 grados todos los días", indicó Diego a TyC Sports.

Finalmente, explicó que las condiciones del clima no fueron las mejores. "Yo puedo acabar el partido pero si me muero, ¿Quién se hará responsable? Nunca he competido en unas condiciones tan extremas. El calor es muy duro, pero lo que me mata más es la humedad. Te deja muy agotado".