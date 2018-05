FOX SPORTS RADIO PERÚ: Información al detalle del caso Paolo Guerrero [VIDEO]

Desde el programa deportivo Fox Sports Radio Perú se dio una comunicación con el periodista Ezequiel Daray de la misma casa televisora, brindando apuntes sobre la situación de Paolo Guerrero horas antes de la audiencia oficial frente al TAS.

¿Para el TAS todos los casos son iguales y son juzgados tal cual?

“Esa es la pregunta que nos hacemos porque lo que dice la defensa de Paolo Guerrero es que resulta imposible el consumo de cocaína, realmente no se entiende cuál es el objetivo de la agencia mundial antidopaje. Está basado creemos en solo dar una sanción ejemplar y porque el nombre de Paolo Guerrero con lo que esto significa, darle un toque de atención al resto del deporte. No existe otra explicación porque la estrategia de la WADA no ha sido revelada y seguro se conocerá en el transcurso del día de mañana (hoy)”.

¿Haz tenido contacto con el abogado de Paolo Guerrero?

“Estuve intercambiando mensajes con Pedro Frida que es abogado brasileño, quedamos en encontrarnos justo antes de que ingrese al tribunal del TAS. Ellos están muy tranquilos y recordemos que también está Juan de Dios Crespo, el abogado español que le redujo la sanción a Messi, siendo él una solución para el pueblo argentino”.

¿Qué concepto tienen del Abogado Juan de Dios Crespo?

“Es un tipo con muchos contactos, brindó muchos beneficios y también se dice que maneja dentro de la agencia antidopaje algunos contactos fuertes. Existe una confianza completa, y por sobretodo el jugador asegurando que no cometió ningún ilícito quedando absuelto, buscando una indemnización por los daños a su imagen”.

¿Cuántas personas lo acompañarán en la audiencia?

“Lo que se dice es un número de 4 acompañantes, también se informó que viajó un bioquímico desde Brasil, principal responsable de enviar la contra prueba para la reducción de la pena. Estará Pedro Frida, Juan de Dios Crespo junto a Paolo Guerrero que hablará de forma directa ante el tribunal que lo oirá detalladamente”.

EL DATO:

Paolo Guerrero no declaró tras su llegada la sede del TAS en Suiza pero si mostró una sonrisa positiva para los hinchas peruanos.