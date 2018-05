Claudio Pizarro: "Tengo esperanzas de jugar el mundial"

Hoy sábado jugó Colonia su penúltimo partido en la primera división, lo más destacado en favor de nuestro compatriota fue el emocionante homenaje por parte de todo el público asistente.

‘Las cabras’ ya no seguirán en primera división y por lo tanto Claudio Pizarro pierde un posibilidad de continuar jugando al fútbol, ya que a sus 39 años podría hallarse en el final de su carrera, pero él lo tiene claro. "Tengo esperanzas de jugar el mundial".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Claudio Pizarro recibió un homenaje como despedida del Colonia

El motivo por el cual todavía ‘Pizarrinha’ quiere seguir luchando contra las adversidades en su presente, está basado en un compromiso con el DT de la selección. "Gareca me pidió que jugara y estuviera bien, para tener una oportunidad".

NO TE LO PIERDAS: Colonia, con Pizarro, se fue al descenso tras perder con Friburgo

Siendo un poco más enfático y señalando cómo se ve en un final de su vida profesional, puntualizó que su cargo estará lejano al terreno de juego. "No voy a ser entrenador". Aún no sabe qué decisión tomar porque. “Puedo imaginar seguir en la Bundesliga, pero nada está decidido”.

EL DATO:

Claudio Pizarro es el máximo goleador de la Bundesliga en el Siglo XXI.

@pizarrinha en Fox Sports Radio Perú: "no he decidido qué voy a hacer ahora". "No voy a ser entrenador". "Tengo esperanzas de jugar el mundial". "Gareca me pidió que jugara y estuviera bien, para tener una oportunidad" pic.twitter.com/mOCnhDwmCi