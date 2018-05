¡OTRA LOCURA! hincha peruano postergó su matrimonio por ver a Perú en el Mundial

Si clasificar al Mundial era un sueño, viajar a ver a tu selección en vivo y en directo dejó de ser una utopía. No serán pocos, se estima unos 30 mil peruanos viajando a Rusia para dejar la voz en las tribunas luego de 36 años de ausencia.



Gyordan, Rudy y Pancho, tres hinchas con pasaporte en mano que encarnan esa ilusión, han desplazado matrimonios, vacaciones y otros planes para correr tras los colores y el esfuerzo de la selección peruana.

“Yo tengo dos Eliminatorias sin dejar de ir a ni un solo partido en Lima. Con Rudy tuve la suerte de viajar a Chile cuando Perú estaba noveno, sin posibilidades, pero lo importante es estar ahí”, cuentan Gyordan y Rudy sobre lo que significa ser incondicionales.



Como fieles y leales amigos que comparten innumerables aventuras desde la universidad, solo tenían un propósito en común: llegar al Mundial aunque tuvieran que endeudarse o levantarse de madrugada para tener un boleto a fase de grupos asegurado.



“Cuando salí sorteado para las entradas fue como ganar el Mundial (risas)”, señala Gyordan, quien ya tenía comprados sus pasajes a Rusia desde antes del repechaje. Y es que sus ahorros solo tenían el destino de un par de boletos por si Perú clasificaba algún día. Eso sí, “si no clasificaba Perú te devolvían el dinero”, aclara Pancho.

Pero no fue fácil para todos. En el caso de Pancho tuvo que ser más radical en sus decisiones: Pospuso su matrimonio para cumplir el sueño mundialista. “Mi mayor esfuerzo para estar en Rusia fue postergar mi matrimonio. Me iba a casar en octubre y ahora lo haremos en mayo del otro año”, sostiene.



El tiempo y el dinero no alcanzan para ambos hechos, así que Pancho priorizó: “Le molestó un poco (a su novia), pero lo entendió perfectamente”. Y es que no siempre se ve a la Bicolor en un Mundial”.



La pasión por el fútbol no tiene límites. Con certeza podemos decir que Perú será local -otra vez- con el desplazamiento de miles de fanáticos, en un país tan lejano como lo eran nuestras posibilidades de clasificar hace un año.



La fe del hincha peruano es particularmente admirada en el mundo. Se renueva con cada partido. “Perú va a llegar a cuartos de final, mínimo. Estamos listos para vivir el sueño”, finalizó Gyordan cargado de fe.

EL DATO

Perú juega su primer partido del Mundial de Rusia el sábado 16 de junio (11:00 a.m.) ante Dinamarca por el Grupo C.