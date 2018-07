La reacción de Óscar Ruggeri al escuchar a Guardiola como opción en Argentina

Tras incluir a Josep Guardiola en la agenda de la AFA, como una de las alternativas más atractivas para ocupar la plaza de entrenador de la Selección de Argentina, la afición expresó su ilusión de tener al español, sin embargo, no todos están de acuerdo con la posible llegada del ‘Pep’.

Óscar Ruggeri, el excampeón ‘albiceleste’ de México 86 y subcampeón de Italia 90, se manifestó en contra de la decisión de fichar al estratega del Manchester City, y enérgicamente aseguró que hay mejores opciones antes que Guardiola.

"Por los nombres que escuché, me voy. ¡No, me voy! ¡No quiero, no quiero! No, que Guardiola dirija España. ¿Por qué no dirige España? Tenemos técnicos, ¿El Cholo (Simeone) qué es? ¿Es peor que Guardiola? ¿Gallardo es malo? ", expresó el conductor de ‘90 minutos de fútbol y Pasion por el fútbol’ de Fox Sports.

Y es que, para Ruggeri, Diego Simeone y el mismo Ricardo Gareca son los nombres que deben ocupar la plaza que dejaría Jorge Sampaoli, tras la eliminación de Argentina del Mundial Rusia 2018.

La rescisión del vínculo entre Sampaoli y la AFA no está dicho.