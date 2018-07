DT de Rusia en exclusiva a Líbero: "Estoy muy contento de que existan personas positivas en Perú" VIDEO]

Lorenzo Goicochea, periodista de Líbero, habló en exclusiva con el entrenador Stanislav Cherchesov, quien hace unos días le regaló una camiseta oficial de la selección de Rusia luego de la épica clasificación a cuartos de final del Mundial Rusia 2018 tras eliminar a España.



'Lorenzo de Chosica' logró hablar con el estratega ruso, quien compartió su alegría porque en el Perú hayan personas positivas.

"Estoy muy contento de que existan personas positivas en Perú. Estoy contento de que esta alegría haya llegado al pueblo peruano y haya tenido un rebote internacional. Yo soy de un pequeño pueblo y vengo de una familia de cuatro hermanos. Tuve una buena educación familiar", aseguró Cherchesov en diálogo exclusivo con Líbero.



"Cuando todo está lleno de pesimismo y hay uno que es el optimista, ese es el que destaca", agregó el técnico en referencia al periodista de Líbero.



Tras ello, rememoró un poco de su carrera profesional, la cual recuerda con cariño su paso por el FC Tirol Innsbruck de Australia, en la cual salió en las temporadas 1999–2000, 2000–01 y 2001–02.

Finalmente, Cherchesov reveló que tenía la intención de regalarle la camiseta al periodista de Líbero así Rusia no haya conseguido el pase a cuartos. "Independientemente ya tenía la camiseta", sentenció.

Dato

Rusia enfrentará el sábado a Croacia por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018.