Inglaterra 0-0 Suecia EN VIVO: Por el pase a las semifinales [MUNDIAL RUSIA 2018]

Inglaterra y Suecia están abriendo la jordana de cuartos de final, hoy sábado EN VIVO ONLINE desde las 9:00 a.m. (hora peruana). Sigue las incidencias a través de Líbero.pe

Los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 continuaran este sábado 07 de julio con el vibrante encuentro entre Inglaterra y la sorprendente Suecia desde el Samara Arena. El encuentro será transmitido para todo el territorio nacional EN VIVO a través de Latina y por señal de cable a través de DIRECTV.

Minuto a minuto - Inglaterra vs Suecia:

8' Ekdal intenta luchar contra dos futbolistas, pero le deja el pie marcado a Jordan Henderson.

6' Pase filtrado de Dele Alli a Harry Kane, quedó finalmente muy largo y embolsó el portero.

3' Granqvist ha sido una de las figuras dentro del torneo, hoy es acompañado por Lindelof.

2' El manejo del balón empieza siendo algo lento, con los primeros instantes de conocimiento.

1' Ya se juega el partido, en búsqueda de las semifinales.

¡EQUIPOS EN CAMPO!

¡YA SUENAN LOS HIMNOS!

Alineaciones confirmadas:

Suecia: Olsen; Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Dele Alli, Henderson, Lingard, Young; Sterling, Kane.

PREVIA:

El cuadro de Inglaterra es uno de los pocos campeones del mundo en seguir en carrera en este Mundial, ya que este viernes fueron eliminados Uruguay y Brasil de este certamen internacional. El combinado británico no presenta bajas considerables de cara a este crucial encuentro.

Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra, sabe que afrontan una gran oportunidad de meterse entre los cuatro mejores de esta Copa del Mundo: "Somos los que más goles hemos metido y queremos seguir haciendo historia. Desde 1990 no estamos en una semifinal de este torneo. Pero para ello primero hay que ganar el partido de mañana".

Por su parte, una de las grandes sorpresas de este Mundial, Suecia, llega con el animo al tope a este encuentro luego de vencer en la ronda anterior a Suiza por la mínima diferencia. El entrenador sueco, Janne Andersson, no podrá contar con uno de sus baluartes en la defensa, Mikael Lustig, por acumulación de tarjetas amarillas.

POSIBLES ALINACIONES

Inglaterra: Pickford; Trippier, Walker, Stones, Maguire, Young; Lingard, Henderson, Delle Ali; Sterling y Kane.

Suecia: Olsen; Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg; Berg y Toivonen.

HORARIOS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9.00 a.m.

Estados Unidos: 9.00 a.m. (ET) / 6.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.00 p.m.

