Hakan Mild llamó niños mimados a jugadores de la selección de Inglaterra

La leyenda del fútbol sueco, Hakan Mild, catalogó de "niños mimados" a los jugadores de la selección de Inglaterra quienes se enfrentarán con sus compatriotas este sábado 7 de julio por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018.

"Piensan que son tan buenos pero no lo son. Son jóvenes malcriados que ganan mucho dinero. Los ingleses son fáciles de anotar en contra. No tienes miedo cuando ves este equipo. Se adapta bien a Suecia. No tienen la desesperación total requerida ", delcaró a Sveriges Radio.

Mild, representante de aquel combinado de Suecia que quedó tercera en la Copa del Mundo Estadios Unidos 1994, sugirió al entrenador Janne Anderson presionar a los dirigidos por Gareth Southgate debido al desgaste que realizaron para vencer a Colombia en octavos de final.

"Inglaterra acaba de jugar un juego largo y difícil con tiempo extra y también creo que tienen un poco de arrogancia. Piensan que van a ganar y obtendrán una desagradable sorpresa el sábado".

Finalmente, se mostro sorprendido por la evolución del equipo. Semanas atras había mencionado que la salida de Zlatan Ibrahimovic no afectaría el rendimiento del equipo en el cetarmen mundialista.

"Estoy realmente impresionado de cómo se les ocurrió esto y de cómo el equipo trabaja en conjunto. Lo hacen juntos, y los jugadores se someten a la idea", enfatizó.