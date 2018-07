El día que Eden Hazard jugó borracho y marcó un Hat-Trick

Eden Hazard ha sido una pieza clave para clasificar a la selección de Bélgica a las semifinales del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, 6 años atras el ‘duque’ jugó su último partido con el Lille en una situación poco común. El ‘10’ del Chelsea disputó el encuentro habiendo tomado la noche anterior, sin embargo anotó 3 goles en 30 minutos.

EL 4 de junio del 2012 el Chelsea había oficializado el fichaje de Eden Hazard por 32 millones de libras, por lo que el atacante belga decidió celebrar su contratación. El festejo duró hasta altas horas de la noche. En esta fiesta estuvieron presente jugadores como Joe Cole, Dimitri Payet y Mathieu Debuchy.

"Fue en el último partido de Hazard con el Lille. Quiso organizar algo para despedirse. Esa noche no durmió y bebió durante toda la noche, pero hizo un hat-trick en media hora. Todos nos miramos y pensamos que era un tipo grande", señaló Rio Mavuba, capitán en ese momento del conjunto francés, afirmando el estado en el que se encontraba el ‘duque’ ante el Nancy.

El líder del Lille confesó que el técnico francés ingresó temprano al cuarto del atacante belga y no lo encontró descansando. "Por la mañana, cuando el entrenador Rudi García entró en la habitación de Hazard no estaba durmiendo", explicó Mavuba. Sin embargo, indicó que como se trataba de un partido donde no se jugaba nada, lo dejaron pasar.

Eden Hazard marcó un triplete en la victoria por 4-1 contra el Nancy. El ‘duque’ fue reemplazado en el minuto 89, siendo ovacionado por los hinchas, jugadores y comando técnico del Lille. El delantero de los ‘diablos rojos’ tuvo una destacada actuación frente a la selección brasileña por los cuartos de final, venciendo a la ‘canarinha’ por 2-1.

EL DATO

Eden Hazard lleva dos goles anotados en el Mundial Rusia 2018, ambos fueron ante Túnez.