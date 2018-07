Eden Hazard vuelve a ser prioridad para Florentino Pérez

Todo hace indicar que Real Madrid sufrirá la baja de Cristiano Ronaldo para esta temporada, que ya tiene todo arreglado con la Juventus. Florentino Pérez no quiere arriesgarse a dejar todas las negociaciones para último momento y ya le volvió a apuntar la placa al extremo del Chelsea: Eden Hazard. El atacante de la selección de Bélgica es prioridad para el mandamás madridista.

Eden Hazard viene mostrando un nivel espectacular en el Mundial Rusia 2018. Es la gran sensación y ha opacado a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar Júnior. Además, es candidato a llevarse el premio al mejor jugador del Mundial. No es novedad que a Florentino Pérez le guste fichar a los jugadores que la rompen en las Copas del Mundo. Eso pasó con Mesut Özil y James Rodríguez y no duda en volver a hacerlo.

No es la primera vez que se vincula al ‘Duque’ con el Real Madrid. Ya ha sido voceado varias temporadas, pero esta vez parece ser definitivo. El Chelsea estaría dispuesto a vender a su estrella por un tema de reestructuración, ya que la temporada pasada no consiguió absolutamente nada a pesar de estar plagado de estrellas. La consagración de Eden Hazard en el Mundial Rusia 2018 sería el plus de la ‘Casa Blanca’ para iniciar las negociaciones.

Tras el rechazo de renovación que le ofreció el Chelsea a Eden Hazard, el futbolista belga espera a que un cuadro de mayor nivel levante el teléfono y pregunte por él. El Real Madrid y PSG son los clubes que están más interesados en contar con los servicios del futbolista. No caben dudas que todo dependerá de cómo termine su participación en la Copa del Mundo.

Si se llega a truncar el pase de Eden Hazard al Real Madrid, Florentino Pérez intentará buscar al talento de Kylian Mbappé, que la está rompiendo con Francia en el Mundial Rusia 2018 o tener la fantasía de Neymar, aunque con sus últimas actuaciones con Brasil estaría muy complicado que vuelva al fútbol español.