Escocés perdió 160 000 euros por culpa de Perisic

Un escocés famoso en su país por sus comentarios en redes sociales, apostó en las semifinales del Mundial de Rusia y estuvo muy cerca a ganar 160 mil euros.

En la cartilla virtual apostada puso a los anotadores de cada partido y solo faltaba que Perisic marque ante Rusia pero esto nunca pasó.

El twitero mostró su decepción cuando se quedó muy cerca a vencer a la casa de apuestas. Este juego se hizo en libras esterlinas y al tipo de cambio salía alrededor de la cantidad ya mencionada.

Este Mundial ha sido uno de sorpresas y es raro ver cómo hay personas que puedan ganar tanto dinero en las casas de apuestas.

All on you tonight Perisic! 🙏🏼 pic.twitter.com/peR75YllwV