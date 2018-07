Thibaut Courtois medita la posibilidad de llegar a Madrid

Thibaut Courtois, catalogado como el mejor guardameta en el Mundial Rusia 2018, no le cierra las puertas al Atlético Madrid. El círculo más cercano del portero aseguran que 'Tibu' valora la posibilidad de 'pegar la vuelta' al combinado 'colchonero' en este verano. Solo habría pedido una condición para estampar su firma: Jan Oblak sea vendido.

Hace un par de semanas Courtois fue vinculado con el Real Madrid. Incluso, se habló de cuánto iba a percibir por temporada tras la salida inminente de Keylor Navas. Los 'merengues' se ilusionaron cuando el belga dejó entrever que le gustaría aterrizar en Madrid, sin embargo, al final el guiño terminó siendo para el Atlético.

No hay que tener una bola de cristal para darse cuenta que Courtois no está a gusto en Londres. El "1" aún no se ha sentado a conversar con los directivos del Chelsea para extender su contrato, el cual finaliza en junio de 2019. Pues, el guardameta de los 'Red Devils' aún sueña con volver al Atlético Madrid, club que impulsó su carrera.

Según la web 'Bernabéu Digital', 'Tibu' valora la posibilidad de regresar al 'Atleti'. Ello solo ocurrirá si los 'colchoneros' deciden vender a Jan Oblak en este verano. El serbio tiene diversas ofertas para dejar el Wanda Metropolitano, uno de ellos es el Liverpool de Jurgen Klopp.

EL DATO:

Thibaut Courtois lleva cuatro temporadas en el Chelsea de Inglaterra. El belga debutó en el Genk de su país.